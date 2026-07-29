weather 18.3°
$

Главная / Новости / Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО

Новости СВО

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО

В Лодейнопольскогм районе Ленобласти 28 июля в последний путь проводили участника специальной военной операции Олега Власова.

Церемония прощания состоялась в Доме офицеров. Ему был 51 год.

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО - Ему был 51 год.
Фото: администрация Лодейнопольского района

Олег Власов родился в Керчи (Крым). Он окончил Нахимовское военно-морское училище и Финансово-экономический институт. В 2016 году Олег с семьей переехал в Лодейное Поле Ленобласти. Он воспитал сына и дочь, а совсем недавно стал дедушкой.

В октябре 2025 года он заключил контракт с Минбороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии старший сержант погиб 8 мая 2026 года.

Вам будет интересно
Бывший ректор университета о службе в зоне СВО
Профессиональный путь Алексея Балашова начинался в академической среде: 20 лет в вузах, докторская степень, руководящие должности. Но вторжение на тер...
28.07.2026
175

Теги

погиб военный Ленобласть Лодейное Поле СВО
Новости Главное СВО

Над регионами России за ночь сбили 295 дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.

беспилотники
Фото: Минобороны

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оперштабе Белгородской области сообщили, что FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, водитель от полученных ранений скончался. В Таганроге один человек погиб, еще один пострадал в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вам будет интересно
Мирошник: 57 мирных жителей погибли за неделю из-за атак ВСУ
За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручени...
28.07.2026
169

Теги

БПЛА Россия СВО минобороны

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться