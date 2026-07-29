В Лодейнопольскогм районе Ленобласти 28 июля в последний путь проводили участника специальной военной операции Олега Власова.

Церемония прощания состоялась в Доме офицеров. Ему был 51 год.

Олег Власов родился в Керчи (Крым). Он окончил Нахимовское военно-морское училище и Финансово-экономический институт. В 2016 году Олег с семьей переехал в Лодейное Поле Ленобласти. Он воспитал сына и дочь, а совсем недавно стал дедушкой.

В октябре 2025 года он заключил контракт с Минбороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии старший сержант погиб 8 мая 2026 года.