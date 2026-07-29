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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. ФСБ объявила его в международный розыск

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ России.

Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. ФСБ объявила его в международный розыск - Он объявлен в международный розыск.
Скрин видео (архив): пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО.

В ФСБ утверждают, что Telegram не удалял каналы, чаты и боты, которые, по версии ведомства, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, террористических актов, кибермошенничества и других преступлений.

Отдельно в спецслужбе заявили об использовании чат-бота знакомств (в декабре 2025 года чат-бот был внесен Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов) для вовлечения молодых людей в противоправную деятельность. По данным ФСБ, с июля 2025 года совместно с МВД и Следственным комитетом были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет в ряде регионов России, включая Петербург и Ленобласть. Все задержанные, по версии следствия, были пользователями чат-бота и совершили «по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы», а также участвовали в мошеннических схемах.

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По версии ФСБ, сначала с молодыми людьми знакомились через сервис знакомств под видом девушек, после чего с ними связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Используя психологическое давление, их, как утверждается, склоняли к совершению преступлений.

Павлу Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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дуров содействие терроризму telegram фсб
Новости Происшествия

Школьница отдала мошенникам два миллиона рублей в Петербурге

Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.

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