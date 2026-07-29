Днем 29 июля станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Петербурге закрыли для пассажиров по техническим причинам, сообщили в городском метрополитене.
Причина закрытия — задымление в электрощитовой на станции «Гостиный двор». Изначально закрыли на вход только вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова, но вскоре решили полностью закрыть станции до выяснения обстоятельств. На месте работают экстренные службы.
Поезда проходят этот участок без остановок. Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.