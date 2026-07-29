В Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда из Ленобласти показала отличные результаты на турнире.

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.