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«Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли из-за запаха гари

Днем 29 июля станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Петербурге закрыли для пассажиров по техническим причинам, сообщили в городском метрополитене.

Метро
Фото: Freepik.

Причина закрытия — задымление в электрощитовой на станции «Гостиный двор». Изначально закрыли на вход только вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова, но вскоре решили полностью закрыть станции до выяснения обстоятельств. На месте работают экстренные службы.

Поезда проходят этот участок без остановок. Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.

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28.07.2026
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метро Петербург Гостиный двор невский проспект
Новости Спорт

Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России

В Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда из Ленобласти показала отличные результаты на турнире.

Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России - По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.
Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.

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Теги

спорт легкая атлетика Ленобласть первенство

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