Регион занял 18 строчку рейтинга.

Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.

Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.

Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах.

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Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф