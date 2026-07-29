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Четверг в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В Ленинградской области 30 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +9°С… +14°С, днем — +21°С… +26°С. Ветер западный, северо-западный ночью от слабого до умеренного, днем умеренный.

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29.07.2026
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Теги

Ленобласть погода лето без осадков
Новости Социум

Ленобласть попала в топ-20 медиарейтинга по теме нацпроектов

Регион занял 18 строчку рейтинга.

Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.

Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.

Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах. 

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29.07.2026
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Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф

Теги

Медиалогия Ленинградская область

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