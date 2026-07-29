weather 23.1°
$

Главная / Новости / Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое

Новости Экономика

Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое

В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положение между новостройками и классическим вторичным жильём. Специалисты платформы «Авито Недвижимость» пояснили, где покупка выгоднее и чем привлекателен этот сегмент.

По данным «Авито Недвижимости», в Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке» - квартирам в домах, сданных за последние пять лет. Сейчас такие объекты составляют 18% вторичного рынка. Это на два процентных пункта больше, чем в первой половине 2024 года. Однако по сравнению с 2025 годом показатель снизился на один процентный пункт. Такая динамика характерна для крупных городов, где покупатели предпочитают «новую вторичку» традиционному вторичному жилью.

Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое - В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положени

При этом покупка «новой вторички» в большинстве районов Петербурга выгоднее, чем приобретение квартиры в новостройке. Наибольшая экономия - во Фрунзенском (25%), Адмиралтейском (24%), Красносельском (23%) и Петроградском (21%) районах.

Однако в некоторых локациях новостройки пока дешевле, например, в Приморском - на 8%, Кировском - на 7%, Красногвардейском - на 5%, Выборгском - на 1%. Причина кроется в смене сегмента застройки: раньше там активно возводили жильё бизнес‑класса, тогда как сейчас преобладает комфорт-класс.

Таким образом, «новая вторичка» постепенно становится отдельной категорией - она занимает промежуточное положение между новостройками и остальной «вторичкой». Квартиры в домах, сданных за последние пять лет, сочетают плюсы новостроек, такие как удачные планировки, минимальный износ, хорошая инфраструктура, с практическими преимуществами: не нужно тратиться на ремонт, можно заселиться сразу после покупки.

Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое - В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положени

«Высокая представленность “новой вторички” на витрине крупных городов - позитивный тренд для россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения доступности рыночной ипотеки. Квартиры в сданных за последние пять лет домах, как правило, выгоднее “первички”, при этом имеют часть её преимуществ. По скорости продажи таких объектов и динамике их вымывания мы видим активный интерес к этой категории жилья. Сегмент привлекает и инвесторов - это более доступный по цене и быстрый по входу актив, который может быстро начать приносить доходность», - поделилась руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

Ранее мы писали, что в России резко вырос спрос на ипотеку на вторичное жильё.

Вам будет интересно
Аналитика рынка недвижимости. За полгода рынок ипотеки в России вырос на 10%
Проведённое экспертами  ВТБ и экосистемы М2 исследование* показало, что за первое полугодие 2026 года доля ипотечных сделок в сегменте многокварт...
21.07.2026
394

Теги

новая вторичка авито недвижимость покупка жилья вторичный рынок Санкт-Петербург
Новости Социум

Ленобласть попала в топ-20 медиарейтинга по теме нацпроектов

Регион занял 18 строчку рейтинга.

Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.

Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.

Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах. 

Вам будет интересно
В Яльгелево в сентябре откроется новый ФАП
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яльгелево близится к завершению. Вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кя...
29.07.2026
105

Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф

Теги

Медиалогия Ленинградская область

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться