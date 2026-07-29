В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положение между новостройками и классическим вторичным жильём. Специалисты платформы «Авито Недвижимость» пояснили, где покупка выгоднее и чем привлекателен этот сегмент.

По данным «Авито Недвижимости», в Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке» - квартирам в домах, сданных за последние пять лет. Сейчас такие объекты составляют 18% вторичного рынка. Это на два процентных пункта больше, чем в первой половине 2024 года. Однако по сравнению с 2025 годом показатель снизился на один процентный пункт. Такая динамика характерна для крупных городов, где покупатели предпочитают «новую вторичку» традиционному вторичному жилью.

При этом покупка «новой вторички» в большинстве районов Петербурга выгоднее, чем приобретение квартиры в новостройке. Наибольшая экономия - во Фрунзенском (25%), Адмиралтейском (24%), Красносельском (23%) и Петроградском (21%) районах.

Однако в некоторых локациях новостройки пока дешевле, например, в Приморском - на 8%, Кировском - на 7%, Красногвардейском - на 5%, Выборгском - на 1%. Причина кроется в смене сегмента застройки: раньше там активно возводили жильё бизнес‑класса, тогда как сейчас преобладает комфорт-класс.

Таким образом, «новая вторичка» постепенно становится отдельной категорией - она занимает промежуточное положение между новостройками и остальной «вторичкой». Квартиры в домах, сданных за последние пять лет, сочетают плюсы новостроек, такие как удачные планировки, минимальный износ, хорошая инфраструктура, с практическими преимуществами: не нужно тратиться на ремонт, можно заселиться сразу после покупки.

«Высокая представленность “новой вторички” на витрине крупных городов - позитивный тренд для россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения доступности рыночной ипотеки. Квартиры в сданных за последние пять лет домах, как правило, выгоднее “первички”, при этом имеют часть её преимуществ. По скорости продажи таких объектов и динамике их вымывания мы видим активный интерес к этой категории жилья. Сегмент привлекает и инвесторов - это более доступный по цене и быстрый по входу актив, который может быстро начать приносить доходность», - поделилась руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

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