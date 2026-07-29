Регион занял 18 строчку рейтинга.
Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.
Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.
Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах.
Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф