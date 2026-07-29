Плановые работы на объектах водоснабжения прошли в Бокситогорском районе.

Ленинградская область продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. На этот раз плановые работы прошли на объектах водоснабжения в Бокситогорском районе.

Как рассказали в пресс-службе «Леноблводоканала», специалисты промыли шесть резервуаров чистой воды объёмом 3600 кубометров. Вскоре аналогичные работы проведут на двух резервуарах в Пикалёво.

«Кроме того, завершена промывка 4 водонапорных башен общей ёмкостью 107 кубометров в населённых пунктах Радогощь, Большой Двор, Сельхозтехника и Ольеши», — сообщили на предприятии.

В «Леноблводоканале» пояснили, что это необходимо для поддержания давления в сети, а также чистоты воды и стабильности подачи ресурса.