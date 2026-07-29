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Новости Социум

В Ленобласти продолжают подготовку к зиме

Плановые работы на объектах водоснабжения прошли в Бокситогорском районе.

В Ленобласти продолжают подготовку к зиме - Плановые работы на объектах водоснабжения прошли в Бокситогорском районе.
Фото: Леноблводоканал

Ленинградская область продолжает подготовку к предстоящему отопительному сезону. На этот раз плановые работы прошли на объектах водоснабжения в Бокситогорском районе.

Как рассказали в пресс-службе «Леноблводоканала», специалисты промыли шесть резервуаров чистой воды объёмом 3600 кубометров. Вскоре аналогичные работы проведут на двух резервуарах в Пикалёво.

«Кроме того, завершена промывка 4 водонапорных башен общей ёмкостью 107 кубометров в населённых пунктах Радогощь, Большой Двор, Сельхозтехника и Ольеши», — сообщили на предприятии.

В «Леноблводоканале» пояснили, что это необходимо для поддержания давления в сети, а также чистоты воды и стабильности подачи ресурса. 

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Теги

Бокситогорский район Леноблводоканал
Новости Социум

В Мурино проверят законность строительства объекта торговли в зоне зеленых насаждений

Ситуацию поставил на контроль глава Ленобласти.

В Мурино проведут проверку на предмет законности строительства мобильного торгового объекта с элементами детского досугового центра на Екатерининской улице. Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Поручил специалистам выехать на место и внимательно разобраться в ситуации. Участок находится в зоне зелёных насаждений, а у возводимого торгового объекта могут быть признаки не капитального строительства. Есть признаки несоответствия требованиям градостроительного законодательства», — сообщил глава региона.

Также губернатор уже направил материалы в прокуратуру, которая даст правовую оценку случившемуся. Александр Дрозденко порекомендовал администрации города оценить возможность выкупа этого участка. Это позволит сохранить зеленые насаждения на территории.

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Александр Дрозденко Мурино незаконная застройка

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