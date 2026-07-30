На территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Ленобласти обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, который ежедневно посещают туристы, семьи с детьми, велосипедисты и мотоциклисты.

После обнаружения опасной находки сотрудники музея вызвали полицию. Участковый оформил необходимые документы и передал информацию в профильные службы. Однако, по словам представителей музея, спустя три дня специалисты-взрывотехники на место так и не прибыли.

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Территорию вокруг боеприпаса огородили сигнальной лентой, однако посетители не всегда обращают внимание на предупреждения. В музее призвали жителей и туристов не приближаться к опасной находке.