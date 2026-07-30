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У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны

На территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Ленобласти обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны - Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам
Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье, ВК

Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, который ежедневно посещают туристы, семьи с детьми, велосипедисты и мотоциклисты.

После обнаружения опасной находки сотрудники музея вызвали полицию. Участковый оформил необходимые документы и передал информацию в профильные службы. Однако, по словам представителей музея, спустя три дня специалисты-взрывотехники на место так и не прибыли.

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Территорию вокруг боеприпаса огородили сигнальной лентой, однако посетители не всегда обращают внимание на предупреждения. В музее призвали жителей и туристов не приближаться к опасной находке.

Теги

снаряд «Куутерселькя 1944» Ленобласть ВОВ
Новости Экономика

В России снизились цены на дизельное топливо

Росстат зафиксировал снижение цен на дизельное топливо — на 0,1% за период с 21 по 27 июля. При этом цены на бензин по стране выросли на 0,6%.

В среднем по России литр АИ-92 стоит 73,9 рубля, АИ-95 — 80 рублей, АИ-98 и выше — 100,8 рубля, дизель — 93,4 рубля.

В России снизились цены на дизельное топливо - на 0,1%
Фото: freepik

Повышение цен на бензин зафиксировали в 54 регионах, больше всего стоимость выросла в Новосибирской области и Мордовии — на 10,4% и 10,3% соответственно. Снизилась цена бензина в 23 регионах, больше всего в Марий Эл — на 9,7%.

В Москве цены на топливо выросли на 0,4%, в Петербурге на 0,1%. Так, в Северной столице цена на АИ-92 составила 65,5 рубля, на АИ-95 — 71,1 рубля, АИ-98 и выше — 99,5 рубля, дизель — 80,8 рубля. В Ленобласти: АИ-92 — 69,4 рубля, АИ-95 — 76,3 рубля, АИ-98 и выше — 99,2 рубля, дизель — 83,6 рубля.

Теги

топливо бензин дизель Ленобласть Петербург Россия

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