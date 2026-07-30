15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон. По его словам, врачу необходимо разное количество времени для работы с каждым пациентом: кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то требуется более детальный и глубокий подход, пишет РИА Новости.

Также академик отметил, что за смену врач принимает около 25–27 человек, и в некоторых случаях необходимо время для консультации с коллегой.