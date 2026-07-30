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В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В России призвали отменить норматив в 15 минут на прием у врача - Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон.
Фото: freepik

Онищенко считает, что каждый пациент уникален, и нельзя подгонять всех под один шаблон. По его словам, врачу необходимо разное количество времени для работы с каждым пациентом: кому-то достаточно нескольких минут, а кому-то требуется более детальный и глубокий подход, пишет РИА Новости.

Также академик отметил, что за смену врач принимает около 25–27 человек, и в некоторых случаях необходимо время для консультации с коллегой.

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30.07.2026
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Теги

здравоохранение РАН Онищенко
Новости Социум

У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны

На территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Ленобласти обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны - Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам
Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье, ВК

Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, который ежедневно посещают туристы, семьи с детьми, велосипедисты и мотоциклисты.

После обнаружения опасной находки сотрудники музея вызвали полицию. Участковый оформил необходимые документы и передал информацию в профильные службы. Однако, по словам представителей музея, спустя три дня специалисты-взрывотехники на место так и не прибыли.

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18.07.2026
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Территорию вокруг боеприпаса огородили сигнальной лентой, однако посетители не всегда обращают внимание на предупреждения. В музее призвали жителей и туристов не приближаться к опасной находке.

Теги

снаряд «Куутерселькя 1944» Ленобласть ВОВ

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