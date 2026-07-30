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Жительница Кировска Валентина Ольшина отметила 101-й день рождения

Жительнице Кировска Валентине Ольшиной исполнился 101 год. С днем рождения долгожительницу поздравили президент России Владимир Путин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители местной власти.

Жительница Кировска Валентина Ольшина отметила 101-й день рождения - После войны Валентина Ивановна посвятила себя педагогике. Многие годы она работала учителем начальны
Фото: администрация Кировского района.

Валентина Ольшина сразу после окончания школы оказалась в оккупации. Вместе с семьей была вынуждена скрываться в лесу и жить в землянке. В годы Великой Отечественной войны, будучи еще ребенком, она участвовала в заготовке леса.

После войны Валентина Ивановна посвятила себя педагогике. Многие годы она работала учителем начальных классов и завершила трудовую деятельность в Кировской средней школе №1.

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29.07.2026
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В администрации Кировска поблагодарили долгожительницу за труд, стойкость и вклад в воспитание нескольких поколений учеников, пожелав ей крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких.

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101 день рождения долгожительница Кировск Ленобласть
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Жительница Хабаровска похитила сумку, забытую в туалете Пулково

Жительницу Хабаровска в возрасте 56 лет заподозрили в краже сумки стоимостью 18,5 тысячи рублей у пассажирки в аэропорту «Пулково».

Как сообщили в транспортной полиции, 41-летняя женщина забыла сумку с личными вещами в кабинке туалета. Другая посетительница обнаружила ее и оставила возле дверей отдела розыска багажа.

Подозреваемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала сумку, спрятала среди своих вещей и улетела рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Следователи линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» завели уголовное дело о краже. Женщина находится под обязательством о явке. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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пулково Санкт-Петербург

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