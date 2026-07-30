Жительнице Кировска Валентине Ольшиной исполнился 101 год. С днем рождения долгожительницу поздравили президент России Владимир Путин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также представители местной власти.
Валентина Ольшина сразу после окончания школы оказалась в оккупации. Вместе с семьей была вынуждена скрываться в лесу и жить в землянке. В годы Великой Отечественной войны, будучи еще ребенком, она участвовала в заготовке леса.
После войны Валентина Ивановна посвятила себя педагогике. Многие годы она работала учителем начальных классов и завершила трудовую деятельность в Кировской средней школе №1.
В администрации Кировска поблагодарили долгожительницу за труд, стойкость и вклад в воспитание нескольких поколений учеников, пожелав ей крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких.