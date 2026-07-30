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Новости Экономика

Огурцы с начала года подешевели почти на 45%

Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания - цены на них снизились на 44,59%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Одновременно цены на помидоры снизились на 13,37%, на сливочное масло - на 6,67%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли рис шлифованный (-3,34%) и сыры твердые, полутвердые и мягкие (-314%).

Также с начала года снизились цены на молоко 2,5-3,2% жирности - на 2,93%, сметану - на 2,38%, творог - на 1,34%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности - на 1,05%, кефир - на 0,84%, яйца куриные - на 0,63%, колбасу вареную - на 0,51%.

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