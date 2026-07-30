Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании футбола для собственного обогащения после предложения создать новую коммерческую структуру, сообщает The Independent.

Поводом стало письмо президента ФИФА Джанни Инфантино руководителям национальных федераций. Он предложил поддержать новый проект в обмен на дополнительные субсидии.

В УЕФА заявили, что международная федерация действует в собственных интересах и в интересах близкого круга лиц. Организация призвала учитывать интересы футбольных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

На этой неделе УЕФА проведет экстренное онлайн-совещание из-за несогласия европейских федераций с планами ФИФА. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность выделить управление чемпионатом мира в отдельную компанию и продать частным инвесторам от 20% до 30% ее акций.