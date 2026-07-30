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Новости Спорт

УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА. Созываются экстренные совещания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании футбола для собственного обогащения после предложения создать новую коммерческую структуру, сообщает The Independent.

Поводом стало письмо президента ФИФА Джанни Инфантино руководителям национальных федераций. Он предложил поддержать новый проект в обмен на дополнительные субсидии.

В УЕФА заявили, что международная федерация действует в собственных интересах и в интересах близкого круга лиц. Организация призвала учитывать интересы футбольных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

На этой неделе УЕФА проведет экстренное онлайн-совещание из-за несогласия европейских федераций с планами ФИФА. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность выделить управление чемпионатом мира в отдельную компанию и продать частным инвесторам от 20% до 30% ее акций.

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футбол спорт FIFA УЕФА
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Жителя Пикалево будут судить за убийство знакомого. Пострадавший пытался убежать, но умер от ран возле дома

Нож
Фото: Freepik.

Жителя Пикалево в возрасте 30 лет будут судить за убийство знакомого 23 ноября 2025 года в квартире в 6-м микрорайоне города.

Между находившимся в состоянии опьянения обвиняемым и мужчиной в возрасте 51 года произошел конфликт. Во время ссоры фигурант несколько раз ударил знакомого ножом. Потерпевший выбежал на улицу, однако скончался от полученных травм возле дома.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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