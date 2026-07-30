На трассе М-11 «Нева» сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции задержали 41-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.

По информации ГУ МВД по СПб и ЛО, задержание произошло на 665-м километре трассы в Тосненском районе Ленобласти. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В мае у дома по проспекту Николая Корыткова в Твери мужчина из хулиганских побуждений совершил покушение на убийство своего оппонента. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Задержанный сейчас доставлен в отделение. Об обнаружении разыскиваемого уведомлены сотрудники полиции Тверской области.