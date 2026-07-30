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На трассе М-11 задержали разыскиваемого за покушение на убийство

На трассе М-11 «Нева» сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции задержали 41-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.

По информации ГУ МВД по СПб и ЛО, задержание произошло на 665-м километре трассы в Тосненском районе Ленобласти. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В мае у дома по проспекту Николая Корыткова в Твери мужчина из хулиганских побуждений совершил покушение на убийство своего оппонента. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Задержанный сейчас доставлен в отделение. Об обнаружении разыскиваемого уведомлены сотрудники полиции Тверской области.

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Теги

М-11 Тосненский район Ленобласть федеральный розыск покушение на убийство
Новости Социум Главное

Клещи продолжают атаковать жителей Ленобласти и Петербурга

Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю. 

За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и ленинградской области достигло 1 063 человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора

Большая часть обращений (68%) была зафиксирована в Северной столицы, оставшиеся 32% случаев пришлись Ленобласть. При этом 18% от всех пострадавших — несовершеннолетние.

Лидерами среди «опасных» районов Петербурга стали Курортный, Выборгский и Приморский. В Ленинградской области наиболее высокий уровень активности паразитов наблюдается в Приозерском, Выборгском, Бокситогорском и Всеволожском районах.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 67 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

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Фото на миниатюре: GigaChat

Теги

Роспотребнадзор в Ленобласти клещи

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