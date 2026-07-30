В первом полугодии 2026 года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы Совета безопасности РФ, на 19% снизилось число выданных разрешений на временное проживание и почти на 40% — количество выданных видов на жительство.

Кроме того, отмечено снижение количества преступлений, совершенных мигрантами, почти на 40% по сравнению с предыдущими показателями. При этом число административных выдворений выросло в 2,6 раза до 99 400. Всего на иностранцев составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (-24,8%).

По состоянию на 1 июля в стране находилось 6,4 млн иностранцев против 7 млн годом ранее.