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В Россию с начала года въехало 4,8 млн. иностранцев и лиц без гражданства

В первом полугодии 2026 года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы Совета безопасности РФ, на 19% снизилось число выданных разрешений на временное проживание и почти на 40% — количество выданных видов на жительство.

Кроме того, отмечено снижение количества преступлений, совершенных мигрантами, почти на 40% по сравнению с предыдущими показателями. При этом число административных выдворений выросло в 2,6 раза до 99 400. Всего на иностранцев составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (-24,8%).

По состоянию на 1 июля в стране находилось 6,4 млн иностранцев против 7 млн годом ранее.

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мигранты иностранцы Россия Совбез
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Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

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