Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 55 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена, ремонт силового барьерного ограждения;
км 97,122 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;
км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;
км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка краевой;
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 79-81 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
км 135-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 115-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 134+500-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 30-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
км 0-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;
км 33 + транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин и ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СВЭ на барьерном ограждении;
км 62-63, км 64-65 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена поврежденного барьерного ограждения;
км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 139-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 126-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;
км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, обработка гербицидами нежелательной растительности;
км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, ликвидация размывов;
км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с а/б покрытия механическим способом (ПУМ);
км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, помывка бортового камня и проезжей части.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 79-83-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;
км 140-112-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;
км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 44 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО.