К концу первого полугодия 2026 года 232 тысячи жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Кроме того, жители активно устанавливают запреты на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. К июлю 2026 года количество заявлений превысило 27,9 тысяч. Это привело к сокращению случаев противоправных действий в этой сфере, пишет Интерфакс.

Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).