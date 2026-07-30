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Новости Социум

Во Всеволожском районе запустили новую станцию очистки стоков

Новый объект заработал в Юкках.

Во Всеволожском районе запустили новую станцию очистки стоков - Новый объект заработал в Юкках.
Фото: Леноблводоканал

Во Всеволожском районе Ленинградской области запустили новую станцию очистки сточных вод. Объект функционирует в Юкках недалеко от жилого комплекса «Черничная поляна», сообщает «Леноблводоканал».

«Объект обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых стоков для полутора тысяч жителей. Объём финансирования работ составил 100 млн рублей за счёт средств областного бюджета», — рассказали на предприятии.

Станция способна очищать до 400 кубометров стоков в стуки. Также объект оснащен системами механической и биологической очистки, а также ультрафиолетового обеззараживания.

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Леноблводоканал стоки очистка воды Всеволожский район
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