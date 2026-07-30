Новый объект заработал в Юкках.
Во Всеволожском районе Ленинградской области запустили новую станцию очистки сточных вод. Объект функционирует в Юкках недалеко от жилого комплекса «Черничная поляна», сообщает «Леноблводоканал».
«Объект обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых стоков для полутора тысяч жителей. Объём финансирования работ составил 100 млн рублей за счёт средств областного бюджета», — рассказали на предприятии.
Станция способна очищать до 400 кубометров стоков в стуки. Также объект оснащен системами механической и биологической очистки, а также ультрафиолетового обеззараживания.