Жителя поселка Торфяновка Выборгского района задержали по подозрению в краже телевизора и электроинструмента из квартиры соседа.

Как сообщили в ГУ МВД, кража произошла 27 июля в квартире на первом этаже. Злоумышленник отжал оконную раму и проник в жилье 50-летнего мужчины. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

На следующий день в поселке Торфяновка задержали 33-летнего подозреваемого. Похищенную технику у него изъяли. По факту кражи заведено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.