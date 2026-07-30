weather 22.5°
$

Главная / Новости / Полиция раскрыла квартирную кражу в Выборгском районе

Новости Происшествия

Полиция раскрыла квартирную кражу в Выборгском районе

Жителя поселка Торфяновка Выборгского района задержали по подозрению в краже телевизора и электроинструмента из квартиры соседа.

Как сообщили в ГУ МВД, кража произошла 27 июля в квартире на первом этаже. Злоумышленник отжал оконную раму и проник в жилье 50-летнего мужчины. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

На следующий день в поселке Торфяновка задержали 33-летнего подозреваемого. Похищенную технику у него изъяли. По факту кражи заведено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6892

Теги

Выборгский район Торфяновка Ленинградская область
Новости Социум

Более 230 тысяч жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты

К концу первого полугодия 2026 года 232 тысячи жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Кроме того, жители активно устанавливают запреты на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. К июлю 2026 года количество заявлений превысило 27,9 тысяч. Это привело к сокращению случаев противоправных действий в этой сфере, пишет Интерфакс.

Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).

Вам будет интересно
Ленобласть поддержит предпринимателей, пострадавших после пожаров на складах Wildberries
Ленинградская область окажет поддержку предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате пожаров на складах Wildberries. Об это...
30.07.2026
115

Теги

самозапрет на кредит Ленобласть

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться