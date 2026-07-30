Петербуржца приговорили к 3 годам лишения свободы условно за избиение мужчины возле автомобиля во дворе на набережной Обводного канала.

Осужденный увидел, как незнакомец ходит вокруг машины, которую он планировал купить, а затем садится в нее. Мужчина попросил незнакомца выйти из автомобиля. В ответ тот заявил, что машина ничья, брызнул оппоненту в лицо из перцового баллончика и попытался скрыться.

Петербуржец догнал мужчину, ударил его кулаком, повалил на землю и нанес не менее десяти ударов ногами по телу. У пострадавшего диагностировали переломы ребер. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также он должен выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.