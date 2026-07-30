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Новости Социум

Более 230 тысяч жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты

К концу первого полугодия 2026 года 232 тысячи жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Кроме того, жители активно устанавливают запреты на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. К июлю 2026 года количество заявлений превысило 27,9 тысяч. Это привело к сокращению случаев противоправных действий в этой сфере, пишет Интерфакс.

Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).

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Теги

самозапрет на кредит Ленобласть
Новости Происшествия

Спор из-за машины во дворе Петербурга закончился жестоким избиением

Петербуржца приговорили к 3 годам лишения свободы условно за избиение мужчины возле автомобиля во дворе на набережной Обводного канала.

Осужденный увидел, как незнакомец ходит вокруг машины, которую он планировал купить, а затем садится в нее. Мужчина попросил незнакомца выйти из автомобиля. В ответ тот заявил, что машина ничья, брызнул оппоненту в лицо из перцового баллончика и попытался скрыться.

Петербуржец догнал мужчину, ударил его кулаком, повалил на землю и нанес не менее десяти ударов ногами по телу. У пострадавшего диагностировали переломы ребер. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также он должен выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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