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Петербуржец пытался скрыть гибель подчиненного и спрятал его тело в лесу

Против мужчины завели уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося скрыть гибель своего сотрудника на стройплощадке. Злоумышленник погрузил тело покойного в машину, а затем вывез в лесополосу. Об этом 30 июля передает городское следственное управление.

По материалам дела, труп мужчины заметил случайный прохожий 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело человека с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу», — указано в сообщении.

Сейчас фигурант задержан, против него возбуждено уголовное дело. В скором времени суд изберет мужчине меру пресечения. 

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Клещи продолжают атаковать жителей Ленобласти и Петербурга

Более тысячи жалоб поступило в медучреждения регионов за неделю. 

За последнюю неделю июля общее число пострадавших от укусов клещей в Петербурге и ленинградской области достигло 1 063 человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора

Большая часть обращений (68%) была зафиксирована в Северной столицы, оставшиеся 32% случаев пришлись Ленобласть. При этом 18% от всех пострадавших — несовершеннолетние.

Лидерами среди «опасных» районов Петербурга стали Курортный, Выборгский и Приморский. В Ленинградской области наиболее высокий уровень активности паразитов наблюдается в Приозерском, Выборгском, Бокситогорском и Всеволожском районах.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 92 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 67 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

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