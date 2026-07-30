Против мужчины завели уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося скрыть гибель своего сотрудника на стройплощадке. Злоумышленник погрузил тело покойного в машину, а затем вывез в лесополосу. Об этом 30 июля передает городское следственное управление.

По материалам дела, труп мужчины заметил случайный прохожий 28 июля в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело человека с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу», — указано в сообщении.

Сейчас фигурант задержан, против него возбуждено уголовное дело. В скором времени суд изберет мужчине меру пресечения.

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Фото на миниатюре: СК РФ