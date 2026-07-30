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Новости Социум

Новый циклон принесет ливни в Ленобласть и Петербург на выходных

Резкое ухудшение погоды ожидается в регионе к концу недели.

На ближайших выходных жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти ждет ухудшение погодных условий. Всему виной станет новый атмосферный фронт, который сейчас бушует над Скандинавией. Об этом 30 июля сообщил синоптик Александр Колесов.

«Уже в ночь на субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом, да еще и с усилением ветра при грозах дойдут до Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

В оставшиеся будние дни этой недели в регионе ожидается солнечная погода. Термометры будут показывать до 29 градусов тепла.

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ливни циклон Александр Колесов
Новости Социум

Россиянам назвали опасность грибов у автомобильных дорог

Биолог объяснила, почему не стоит собирать грибы в подобных местах.

Произрастающие вдоль дорог грибы могут содержать различные токсины, поскольку в таких местах сильно превышены нормы тяжелых металлов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров

«Нельзя собирать грибы около магистралей и дорог, так как в радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ, которые опасны для здоровья человека», — заявил он.

Снизить концентрацию вредных веществ поможет вымачивание. Биолог советует оставлять грибы в воде на восемь часов. Это позволит уменьшить количество токсинов в 1,2-2,3 раза. После варки их уровень обычно падает еще на 60-80%.

«При этом важно менять воду каждые 2–3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов», — добавил эксперт.
 

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