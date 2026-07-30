Резкое ухудшение погоды ожидается в регионе к концу недели.

На ближайших выходных жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти ждет ухудшение погодных условий. Всему виной станет новый атмосферный фронт, который сейчас бушует над Скандинавией. Об этом 30 июля сообщил синоптик Александр Колесов.

«Уже в ночь на субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом, да еще и с усилением ветра при грозах дойдут до Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

В оставшиеся будние дни этой недели в регионе ожидается солнечная погода. Термометры будут показывать до 29 градусов тепла.

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