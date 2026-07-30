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Прачечная из Петербурга заплатит 888 тысяч за испорченную вещь Louis Vuitton

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с сети химчисток и индивидуального предпринимателя 888,5 тысячи рублей за повреждение жилета Louis Vuitton.

Как сообщили 30 июля в объединенной пресс-службе городских судов, женщина сдала вещь в химчистку 17 сентября 2024 года. Стоимость услуги составила 1 290 рублей. Сотрудник не предупредил клиентку о возможном повреждении изделия, однако указал износ жилета на уровне 70%.

Спустя почти две недели женщине сообщили, что с вещи стерлись все декоративные элементы, а жилет стал полностью черным. В качестве компенсации ей предложили бесплатно забрать заказ и выдали сертификат на следующую чистку.

Позднее представители химчистки заявили, что технология не нарушалась, а рисунок исчез из-за эксплуатационного дефекта. Претензию клиентки о возмещении ущерба оставили без ответа.

Экспертиза подтвердила подлинность жилета. Его рыночную стоимость с учетом износа оценили в 154 250 рублей. Суд взыскал в пользу женщины двукратную стоимость изделия, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, стоимость химчистки, а также расходы на представителя и экспертизу.

Дополнительно с индивидуального предпринимателя взыскали государственную пошлину в размере 14 101 рубля.

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Louis Vuitton Санкт-Петербург
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Новый циклон принесет ливни в Ленобласть и Петербург на выходных

Резкое ухудшение погоды ожидается в регионе к концу недели.

На ближайших выходных жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти ждет ухудшение погодных условий. Всему виной станет новый атмосферный фронт, который сейчас бушует над Скандинавией. Об этом 30 июля сообщил синоптик Александр Колесов.

«Уже в ночь на субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом, да еще и с усилением ветра при грозах дойдут до Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

В оставшиеся будние дни этой недели в регионе ожидается солнечная погода. Термометры будут показывать до 29 градусов тепла.

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Фото на миниатюре: magnific

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