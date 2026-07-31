Средняя продолжительность жизни в мире выросла с 64,6 до 73,8 года с 1990 года, однако люди все больше времени проводят с различными заболеваниями. Ученые изучили данные из 204 стран.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Сингапуре – более 85 лет. При этом жители страны в среднем около 11,2 года проводят с проблемами со здоровьем. Разницу между общей продолжительностью жизни и годами в хорошем самочувствии специалисты называют разрывом в заболеваемости.

В среднем каждый седьмой год жизни люди во всем мире проводят с различными нарушениями здоровья. Женщины живут дольше мужчин, однако также больше времени сталкиваются с заболеваниями. В Сингапуре продолжительность жизни женщин превышает мужскую на 4,4 года, но период плохого самочувствия у них более чем вдвое дольше.

Наибольший разрыв зафиксирован в США, где жители в среднем проводят с проблемами со здоровьем около 14 лет. Далее следуют Австралия и Канада.

Главными причинами нездоровья ученые назвали заболевания опорно-двигательного аппарата, психические расстройства, нарушения слуха, травмы после падений, диабет, гипертонию и болезни сердца.