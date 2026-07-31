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Новости Социум

В Петербурге обсуждают, как перезагрузить отрасль ЖКХ в том числе и Ленобласти

В Санкт-Петербурге стартовал форум с участием представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также руководителей сферы ЖКХ из регионов Северо-Западного федерального округа.

Центральной темой обсуждения станет перезагрузка отрасли за счет повышения производительности труда и цифровизации процессов. Ленинградскую область на мероприятии представляют вице-губернатор Евгений Барановский и председатель регионального комитета по ЖКХ Денис Беляев.

Ключевым событием форума станет тематическая секция «Перезагрузка ЖКХ: производительность труда как главный фактор развития регионов». В ее рамках участники представят программу повышения производительности до 2030 года, обсудят механизмы сбора статистики, региональные отраслевые программы, подходы к кадровому обеспечению и готовые решения, пригодные для тиражирования в других субъектах.

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30.07.2026
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Теги

Денис Беляев Евгений Барановский жкх Ленобласть
Новости Социум

В Сланцах приступили к ремонту 6-километрового канализационного коллектора

В Сланцах стартовал капитальный ремонт канализационного коллектора, который обеспечивает водоотведение в городе.

Участок сетей протяжённостью 6 километров проходит от канализационной насосной станции №2 до центральных биологических очистных сооружений. В ходе работ старые трубы заменят на новые полиэтиленовые, установят современную запорную арматуру и обновят колодцы. Это позволит существенно повысить надёжность системы водоотведения.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке из федерального бюджета. На текущий момент специалисты выполняют подготовительные работы: доставляют и сваривают трубы. Стоимость контракта составляет 173 миллиона рублей. Завершить ремонт планируется до конца 2027 года.

Теги

Сланцы Леноблводоканал

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