Ряд новых законов вступают в силу с 1 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу ряда новых законов в августе. Изменения касаются поддержки пенсионеров, участников СВО и усиления мер безопасности граждан.

Так, в августе накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Перерасчет затронет более 160 тысяч граждан.

Тем временем добровольцы на СВО получили право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам, а дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь имеют право на приоритетное зачисление в детские сады и школы.

Также ужесточается борьба с правонарушениями в сфере связи и защиты частной жизни. За незаконное заключение договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами введена уголовная ответственность — нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.

Более того, усилена ответственность за вмешательство в частную жизнь и нарушение тайны переписки. При наличии корыстного умысла преступникам может грозить до четырех лет колонии.

Фото: Вячеслав Володин/ МАКС

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