Также ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 1 августа. На большинстве территорий пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни с грозой и градом.
«Ветер южный, утром, днем переходящий к юго-западному, западному 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 гр., на востоке местами до +12 гр., днем +23...+28 гр», — передает региональное управление МЧС.
Атмосферное давление в течение суток существенно меняться не будет.