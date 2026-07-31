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Новости Социум

Ливни с грозой и градом пройдут 1 августа в Ленобласти

Также ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.

Ливни с грозой и градом пройдут 1 августа в Ленобласти - Также ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 1 августа. На большинстве территорий пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни с грозой и градом.

«Ветер южный, утром, днем переходящий к юго-западному, западному 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 гр., на востоке местами до +12 гр., днем +23...+28 гр», — передает региональное управление МЧС.

Атмосферное давление в течение суток существенно меняться не будет.

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Штормовое предупреждение вводят в Петербурге

Сильные дожди с грозой пройдут в Северной столице в ночь на 1 августа.

В Петербурге с позднего вечера 31 июля и до утра 1 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу в городе пройдут ливни с грозой. Предупреждение действует до 9 утра 1 августа.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 31 июля до 09 ч. 01 августа. Ночью местами ливни», — указано в сообщении.

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