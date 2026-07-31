Главные агрохимики Северо-Запада собрали своих лучших наставников на корпоративном слёте в Кировске (Мурманская область). В четвертом по счёту подобном интенсиве приняли участие 68 передовиков программы наставничества со всех предприятий Группы компаний «ФосАгро». Ленинградскую область представила команда наставников Волховского филиала АО «Апатит». А главной темой слёта на этот раз стала безопасность.

Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Подобные мероприятия компания ФосАгро проводит неспроста. Ведь наставничество давно уже стало важной частью в системе обеспечения бесперебойной работы одного из мировых лидеров производства минеральных удобрений. Собственная профориентационная модель «Школа-колледж/вуз - предприятие», действующая в том числе и на заводе-миллионнике в Волхове в Ленинградской области, постоянно развивается и эволюционирует. С момента запуска образовательной программы (2013 г.) на предприятия Группы пришли более 3 тысяч её выпускников. В их числе - сотрудники Волховского филиала АО «Апатит».

Финальной ступенью данной модели стала программа адаптации молодых специалистов «ФосАгро-СТАРТ», а также собственный институт наставничества. Цель функционирования последнего ясна и актуальна как никогда. Это создание на предприятиях Группы таких условий труда, которые бы позволяли максимально эффективно и комфортно новичкам «впитать» обязанности, влиться в коллектив, а также приобщиться к корпоративным ценностям и культуре.

В свою очередь, лучших наставников компания поощряет: с целью признания значимости и ценности деятельности наставников в компании сформирована система их материальной и нематериальной мотивации. В том числе проводятся подобные интересные корпоративные слеты для укрепления внутрикорпоративных связей и обмена опытом.

Как заметил директор по персоналу ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич, процесс наставничества является основополагающим в вопросах подготовки кадров: «Ежегодно в компанию трудоустраивается более 3,5 тысяч человек. И работу каждого курирует опытный сотрудник. Они передают свои опыт и знания, помогают разобраться в самых разных вопросах - от бытовых до производственных. Корпоративный слёт - прекрасная возможность получить новые знания, пообщаться с коллегами и обменяться опытом».

Фото: пресс-служба АО «Апатит»

Кстати, слёту в этот раз дали название «Наставник - навигатор в безопасность». На базе Кировского филиала АО «Апатит» 68 лучших наставников с головой погрузились в правила охраны труда, действующие на всех промышленных площадках Группы компаний.

В первый день слёта, помимо лекции об оказании первой помощи при травмах и её обсуждения, прошёл также мастер-класс «Спаси Фёдора». Согласно легенде, два электромонтёра пострадали от удара током. Задача - собрать необходимый для спасения инвентарь, оказать первую помощь и эвакуировать пострадавших.

По возвращению с корпоративного слёта инструктор по производству ПМУ Волховского филиала АО «Апатит» Юрий Котенко рассказал: «Программа была построена в формате командных игр, где каждый мог подтянуть свои знания. Здесь требовалась не только смекалка, но и лидерские качества. Ключевой активностью стал квест по обучению оказания первой помощи. Тема выбрана не случайно - лейтмотивом всего слёта стала фраза «Наставник - навигатор безопасности».

А во второй день участники слёта поделились с коллегами лучшими практиками наставничества, провели командный тренинг по созданию памятки о том, как убедить новых сотрудников выучить и соблюдать правила охраны труда и производственной безопасности, в игровой форме проработали стратегию общения с разными типами подопечных.

«Мы живём в непростое время. Наставник отвечает не только за своих коллег, но и за наставляемых, - прокомментировал по итогам слёта капитан волховской команды, начальник участка ПЭФК Волховского филиала АО «Апатит» Сергей Лунев. - Он должен быть для них проводником, гарантом того, что они вернутся домой здоровыми!»