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Глава комитета АПК Ленобласти посетил птицефабрику «Синявинская»

Олег Малащенко отметил важную роль предприятия в обеспечении качественной продукцией как Ленинградскую область, так и другие регионы.

Глава комитета АПК Ленобласти посетил птицефабрику «Синявинская» - Олег Малащенко отметил важную роль предприятия в обеспечении качественной продукцией как Ленинградск
Фото: 47 канал

В пятницу, 31 июля, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко посетил птицефабрику «Синявинская», где оценил производственные мощности предприятия. Об этом сообщает «47 канал».

В ходе рабочего визита Олег Малащенко отметил высокую эффективность работы фабрики. Объемы производства яиц здесь в шесть раз превышают внутренние потребности области, а показатели по мясу птицы — в четыре раза. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено высоким стандартам безопасности. Продукция «Синявинской» востребована в производстве специализированных иммунобиологических препаратов для людей и животных. Это требует отсутствия любых химических примесей и антибиотиков. Помимо обеспечения внутреннего рынка, компания активно развивает экспорт, поставляя товары в страны Африки и Ближнего Востока.

Сейчас предприятие планирует строительство нового цеха для содержания промышленной птицы. Ожидается, что этот объект станет одним из самых крупных не только в России, но и во всей Евразии.

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Теги

Птицефабрика Синявинская Олег Малащенко
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 1 по 8 августа в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает компания ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

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отключения электричества ЛОЭСК

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