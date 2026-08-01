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Два диковинных птенца поселились в Ленинградском зоопарке

В Петербург прибыли птенцы нанду.

Два диковинных птенца поселились в Ленинградском зоопарке - В Петербург прибыли птенцы нанду.
Фото: Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк пополнился двумя редкими обитателями. Из Калужской области в Петербург привезли двухмесячных птенцов южноамериканского нанду.

Имена новых подопечных — Майя и Апрель. Птицы преодолели путь из парка «Воробьи», расположенного в Калужской области, чтобы обрести новый дом в Северной столице. По словам специалистов зоопарка, период адаптации у новоселов проходит успешно. В первые дни птенцы с опаской осматривали вольер из укрытия, но теперь они активно изучают выделенную им территорию.

Уже заметен и разный темперамент птиц: Майя демонстрирует больше любопытства и активности, в то время как самец Апрель ведет себя более сдержанно и предпочитает следовать за подругой.

Отметим, что нанду, которых часто называют «американскими страусами», относятся к нелетающим птицам. В естественной среде они обитают в субтропических и умеренных регионах Южной Америки. Взрослые представители этого вида достигают внушительных размеров — до 140 сантиметров в высоту при массе тела около 40 килограммов. 

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животные Ленинградская область Ленинградский зоопарк
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Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти

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