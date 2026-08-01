В Петербург прибыли птенцы нанду.

Ленинградский зоопарк пополнился двумя редкими обитателями. Из Калужской области в Петербург привезли двухмесячных птенцов южноамериканского нанду.

Имена новых подопечных — Майя и Апрель. Птицы преодолели путь из парка «Воробьи», расположенного в Калужской области, чтобы обрести новый дом в Северной столице. По словам специалистов зоопарка, период адаптации у новоселов проходит успешно. В первые дни птенцы с опаской осматривали вольер из укрытия, но теперь они активно изучают выделенную им территорию.

Уже заметен и разный темперамент птиц: Майя демонстрирует больше любопытства и активности, в то время как самец Апрель ведет себя более сдержанно и предпочитает следовать за подругой.

Отметим, что нанду, которых часто называют «американскими страусами», относятся к нелетающим птицам. В естественной среде они обитают в субтропических и умеренных регионах Южной Америки. Взрослые представители этого вида достигают внушительных размеров — до 140 сантиметров в высоту при массе тела около 40 килограммов.