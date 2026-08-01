В своем обращении председатель Совфеда назвала Ленобласть одним из важнейших индустриальных хабов России.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Ленинградской области с 99-летием региона, отметив его большую роль в решении общенациональных задач.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что Ленобласть является одним из ключевых индустриальных и транспортно-логистических центров России.
«В регионе эффективно функционируют крупные предприятия, выпускающие востребованную импортозамещающую продукцию, создаются высокотехнологичные рабочие места, реализуются инвестиционные проекты», — отметила спикер Совфеда.
Также Валентина Матвиенко особо отметила вклад жителей региона, которые бережно хранят историко-культурное наследие и приумножают достижения своих предков в науке, спорте и искусстве.
«Уверена, что регион продолжит играть важную роль в системе экономических и торговых связей Северо-Запада России. Желаю дальнейших успехов и благополучия», — добавила Валентина Матвиенко.
Напомним, что торжественные мероприятия, посвященные 99-летию области, пройдут 1 августа в Ивангороде.
Фото на миниатюре: wikimedia.org (CC BY 4.0)/ Council.gov.ru