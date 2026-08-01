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Новости Социум

Валентина Матвиенко обратилась к жителям Ленобласти по случаю 99-летия региона

В своем обращении председатель Совфеда назвала Ленобласть одним из важнейших индустриальных хабов России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Ленинградской области с 99-летием региона, отметив его большую роль в решении общенациональных задач.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Ленобласть является одним из ключевых индустриальных и транспортно-логистических центров России. 

«В регионе эффективно функционируют крупные предприятия, выпускающие востребованную импортозамещающую продукцию, создаются высокотехнологичные рабочие места, реализуются инвестиционные проекты», — отметила спикер Совфеда.

Также Валентина Матвиенко особо отметила вклад жителей региона, которые бережно хранят историко-культурное наследие и приумножают достижения своих предков в науке, спорте и искусстве. 

«Уверена, что регион продолжит играть важную роль в системе экономических и торговых связей Северо-Запада России. Желаю дальнейших успехов и благополучия»,  — добавила Валентина Матвиенко.

Напомним,  что торжественные мероприятия, посвященные 99-летию области, пройдут 1 августа в Ивангороде.

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Фото на миниатюре: wikimedia.org (CC BY 4.0)/ Council.gov.ru

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Валентина Матвиенко День рождения Ленобласти
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти

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