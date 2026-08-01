Годовщина региона символизирует важный этап развития региона и единство его жителей, подчеркнул сенатор.

Сенатор Сергей Перминов поздравил жителей Ленинградской области с 99-летием со дня образования региона.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшняя дата — не просто веха в календаре, а повод для чествования достижений региона и его героической истории.

«Весь регион, как большая семья, устремлен в будущее: в поддержке наших защитников, в созидательных начинаниях, в заботе о каждом из поколений. И год на пути к 100-летию области просто обязан стать особенным», — обратился сенатор.

Сергей Перминов также отметил, что наступивший год, предваряющий вековой юбилей области , должен стать особенным для всех жителей. В своем пожелании сенатор выразил уверенность в силе духа ленинградцев, пожелав им энергии в воплощении замыслов, процветания и новых достижений.