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Жители Таиланда требуют смертной казни для убийц 17-летнего россиянина и его сестра

Один из задержанных по громкому уголовному делу оказался серийным убийцей.

Жители Таиланда требуют смертной казни для убийц 17-летнего россиянина и его сестра - Один из задержанных по громкому уголовному делу оказался серийным убийцей.
Фото: СМИ Таиланда

Жители Таиланда требуют высшей меры наказания для двоих подозреваемых в жестоком убийстве брата и сестры из России Дианы и Романа Н. В могиле, где нашли брата и сестру, также обнаружили тела еще троих человек. Об этом сообщают местные СМИ.

У полицейского участка в пригороде Паттайи, где находились задержанные, собралась толпа местных жителей. Когда убийц стали выводить из здания, собравшиеся стали кричать «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!».

Трагедия, потрясшая Таиланд, произошла в начале этой недели. В понедельник 22-летняя Диана и 17-летний Роман уехали из дома на мотоцикле, а затем пропали. Спустя короткое время их мать, находившаяся в Бангкоке, получила тревожное сообщение «Urgent!» от дочери, после чего связь с молодыми людьми оборвалась.

Поиски пропавших завершились только в ночь на субботу, россиян полиция обнаружила в общей могиле на кладбище. Там же были найдены тела еще троих человек — тайской семьи, пропавшей ранее. По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое тайцев, Тхонг и Понг. 

Последний на допросе признался, что перед убийством тайской семьи он надругался над несовершеннолетней девочкой на глазах у ее родителей, после чего застрелил всех троих из того же оружия, которое использовал при расправе над россиянами.

Адвокат обвиняемых заявил, что в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, связанных с убийствами и сокрытием тел. Учитывая тяжесть преступлений, юрист не исключил, что суд может приговорить обоих к высшей мере наказания в Таиланде — смертной казни.

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Таиланд убийство смертная казнь
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Эксперт раскрыла, какие товары начнут дешеветь в августе

За счет поступления нового урожая цены на плодоовощную продукцию в августе традиционно снижаются.

Август традиционно является периодом сезонного снижения цен на продукты питания благодаря сбору отечественного урожая. Однако, как отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, выгодные предложения касаются далеко не всех категорий товаров.

Так, борщевой набор, включающий картофель, морковь, капусту, лук и свеклу, а также сезонные овощи, такие как помидоры, огурцы и кабачки, уже начали дешеветь. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте фруктов и бахчевых культур. Однако это временное явление. Как только массовый сбор урожая подойдет к концу, цены на плодоовощную продукцию вновь начнут расти.

Также в августе дешевеют товары товары непродовольственного сегмента. Ретейлеры стремятся распродать летние коллекции одежды, обуви и садово-огородный инвентарь, чтобы освободить место для осеннего ассортимента.

При этом товары, зависящие от импорта — электроника, парфюмерия или брендовая одежда — могут дорожать из-за валютных колебаний. Дополнительное давление на цены оказывает приближение начала учебного года. Традиционно растет спрос на школьные принадлежности, а также на отдельные виды молочной и мясной продукции.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

снижение цен Россия Аналитика

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