Один из задержанных по громкому уголовному делу оказался серийным убийцей.

Жители Таиланда требуют высшей меры наказания для двоих подозреваемых в жестоком убийстве брата и сестры из России Дианы и Романа Н. В могиле, где нашли брата и сестру, также обнаружили тела еще троих человек. Об этом сообщают местные СМИ.

У полицейского участка в пригороде Паттайи, где находились задержанные, собралась толпа местных жителей. Когда убийц стали выводить из здания, собравшиеся стали кричать «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!».

Трагедия, потрясшая Таиланд, произошла в начале этой недели. В понедельник 22-летняя Диана и 17-летний Роман уехали из дома на мотоцикле, а затем пропали. Спустя короткое время их мать, находившаяся в Бангкоке, получила тревожное сообщение «Urgent!» от дочери, после чего связь с молодыми людьми оборвалась.

Поиски пропавших завершились только в ночь на субботу, россиян полиция обнаружила в общей могиле на кладбище. Там же были найдены тела еще троих человек — тайской семьи, пропавшей ранее. По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое тайцев, Тхонг и Понг.

Последний на допросе признался, что перед убийством тайской семьи он надругался над несовершеннолетней девочкой на глазах у ее родителей, после чего застрелил всех троих из того же оружия, которое использовал при расправе над россиянами.

Адвокат обвиняемых заявил, что в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела, связанных с убийствами и сокрытием тел. Учитывая тяжесть преступлений, юрист не исключил, что суд может приговорить обоих к высшей мере наказания в Таиланде — смертной казни.