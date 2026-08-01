Программа была запущена с 1 января.

Самозанятые, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию, теперь могут оформлять оплачиваемые больничные.

Для участия в эксперименте самозанятым необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Социального фонда России и регулярно перечислять страховые взносы. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой базы: при 35 тысячах рублей взнос составляет 1344 рубля, а при 50 тысячах — 1920 рублей.

Право на выплату возникает через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Важно отметить, что размер пособия не является фиксированным, он варьируется от 60% до 100% среднего заработка и напрямую зависит от общего трудового стажа и срока участия в эксперименте.

Период участия в программе также засчитывается в страховой стаж, что в будущем скажется на расчете пенсии. При этом программа не распространяется на декретные выплаты.