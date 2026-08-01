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Новости Социум

Самозанятые с 1 августа смогут брать оплачиваемые больничные

Программа была запущена с 1 января.

Самозанятые, участвующие в эксперименте по добровольному социальному страхованию, теперь могут оформлять оплачиваемые больничные. 

Для участия в эксперименте самозанятым необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Социального фонда России и регулярно перечислять страховые взносы. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой базы: при 35 тысячах рублей взнос составляет 1344 рубля, а при 50 тысячах — 1920 рублей.

Право на выплату возникает через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Важно отметить, что размер пособия не является фиксированным, он варьируется от 60% до 100% среднего заработка и напрямую зависит от общего трудового стажа и срока участия в эксперименте.

Период участия в программе также засчитывается в страховой стаж, что в будущем скажется на расчете пенсии. При этом программа не распространяется на декретные выплаты.

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больничный самозанятость
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти

В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.

Сергей Перминов отметил колоссальный туристический потенциал Ленобласти - В день 99-летия Ленобласти сенатор рассказал о том, как в регионе развивают туризм.
Фото: 47канал

В Ивангороде 1 августа проходят торжественные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области, которые посетил сенатор Совфеда Сергей Перминов. В прямом эфире «ЛенТВ24» парламентарий поздравил жителей с праздником и высоко оценил туристические перспективы субъекта. 

Как подчеркнул сенатор, регион обладает колоссальным потенциалом, который ежегодно привлекает огромное количество путешественников. Перминов отметил такие знаковые города, как Ивангород, Выборг, Тихвин и Гатчину, назвав их «жемчужинами мировой архитектуры, истории и ратного подвига».

«Мы очень внимательно смотрим за тем, как мы будем восстанавливать наши исторические доминанты. Внимательно разрабатываем наши туристические маршруты. И власти делают большие шаги в этом направлении. Дорогие земляки, хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удача. Хочу, чтобы наши семьи наполнялись смехом. С днем рождения, дорогие ленинградцы», — добавил сенатор.

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Сергей Перминов Ивангород День рождения Ленобласти

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