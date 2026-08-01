Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей.

В Лодейном Поле сотрудники «Леноблводоканала» выполнили комплексные работы на коммуникациях в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Специалисты предприятия произвели замену запорной арматуры на водоочистных сооружениях. Работы выполнены как на внутренних сетях станции, так и на участке трубопровода протяжённостью 300 метров от очистных до города», — сообщили на предприятии.

Для минимизации неудобств работы проходили в темное время суток. время. В ремонте был задействован 31 сотрудник и 10 единиц спецтехники.