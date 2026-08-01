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Ливни с градом и грозой пройдут в Ленобласти 2 августа

Температура днем составит максимум 23 градуса.

Ливни с градом и грозой пройдут в Ленобласти 2 августа - Температура днем составит максимум 23 градуса.
Фото: МЧС Ленинградской области

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 2 августа. В большинстве районов ожидаются дожди, местами пройдут ливни с грозой и град. Ночью также возможен туман.

«Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, местами, преимущественно на востоке, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 гр., днем +18...+23 гр», — передает региональное управление МЧС.

 Атмосферное давление в течение ночи будет понижаться, днем — повышаться.

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В Лодейном Поле подготовили коммунальные сети к отопительному сезону

Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей.

В Лодейном Поле подготовили коммунальные сети к отопительному сезону - Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобства для жителей.
Фото: Леноблводоканал

В Лодейном Поле сотрудники «Леноблводоканала» выполнили комплексные работы на коммуникациях в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Специалисты предприятия произвели замену запорной арматуры на водоочистных сооружениях. Работы выполнены как на внутренних сетях станции, так и на участке трубопровода протяжённостью 300 метров от очистных до города», — сообщили на предприятии.

Для минимизации неудобств работы проходили в темное время суток. время. В ремонте был задействован 31 сотрудник и 10 единиц спецтехники.

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