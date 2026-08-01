Температура днем составит максимум 23 градуса.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 2 августа. В большинстве районов ожидаются дожди, местами пройдут ливни с грозой и град. Ночью также возможен туман.
«Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, местами, преимущественно на востоке, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 гр., днем +18...+23 гр», — передает региональное управление МЧС.
Атмосферное давление в течение ночи будет понижаться, днем — повышаться.