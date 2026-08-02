В Ленобласти начал работу новый муниципальный автобусный маршрут №605 «ул. Быкова (с. Павлово) — ТЦ “Мега Дыбенко”».
Теперь жители села Павлово, деревень Янино-2, Хирвости и Суоранда смогут без пересадок добираться до важных социальных объектов в Кудрово, таких как поликлиники, образовательные учреждения, детские сады, торговый центр и другие.
На линии будут работать три новых автобуса среднего класса, которые ежедневно будут выполнять по 16 рейсов в каждом направлении. Автобусы оборудованы кондиционерами. Кроме того, благодаря элементам системы «Доступная среда» новый маршрут станет удобнее для маломобильных граждан.