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В Ленобласти запущен новый автобусный маршрут

В Ленобласти начал работу новый муниципальный автобусный маршрут №605 «ул. Быкова (с. Павлово) — ТЦ “Мега Дыбенко”».

В Ленобласти запущен новый автобусный маршрут - Новый автобусный маршрут связал Павлово, Янино и Кудрово.
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Теперь жители села Павлово, деревень Янино-2, Хирвости и Суоранда смогут без пересадок добираться до важных социальных объектов в Кудрово, таких как поликлиники, образовательные учреждения, детские сады, торговый центр и другие.

На линии будут работать три новых автобуса среднего класса, которые ежедневно будут выполнять по 16 рейсов в каждом направлении. Автобусы оборудованы кондиционерами. Кроме того, благодаря элементам системы «Доступная среда» новый маршрут станет удобнее для маломобильных граждан.

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30.07.2026
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Теги

автобусный маршрут автобус Ленобласть Кудрово Павлово
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В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси - Теперь каждый таксопарк сможет самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и спос
Фото: freepik

Таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Основные условия: ручная кладь не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. При этом таксистам разрешат перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины, если это не создает помех для управления. Кресла-коляски для пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.

Допускается провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Фрахтовщик может устанавливать дополнительные требования к провозу животных в соответствии с законодательством РФ.

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Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Теги

такси провоз багажа Россия

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