Сотруднику магазина пришлось заплатить три тысячи рублей за перепалку с покупателем.

Житель города Сосновый Бор получил штраф за нецензурные высказывания в адрес покупателя, с которым у него произошел конфликт. Об этом 4 августа сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

«Установлено, что 2 мая 2026 года продавец использовал нецензурную брань в адрес клиента, содержащую оскорбительные выражения. В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — сообщили в ведомстве.

В результате по иску прокуратуры суд назначил правонарушителю штраф в размере 3 тысяч рублей.