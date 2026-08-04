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В Ленобласти продавец запчастей получил штраф за нелестные высказывания в адрес клиента

Сотруднику магазина пришлось заплатить три тысячи рублей за перепалку с покупателем.

Житель города Сосновый Бор получил штраф за нецензурные высказывания в адрес покупателя, с которым у него произошел конфликт. Об этом 4 августа сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

«Установлено, что 2 мая 2026 года продавец использовал нецензурную брань в адрес клиента, содержащую оскорбительные выражения. В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — сообщили в ведомстве.

В результате по иску прокуратуры суд назначил правонарушителю штраф в размере 3 тысяч рублей.

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Теги

прокуратура Сосновый Бор штрафы
Для души Новости

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами

Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.

Ленобласть попала в число регионов с самыми быстро развивающимися курортами - Регион стал одной из самых быстро развивающихся курортных локаций России, заявил эксперт.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Ленинградская область является одним из регионов, где активно развивается курортная сфера. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идет Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — заявил он.

Также эксперт включил в рейтинг новые регионы России и побережье Азовского моря.

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Теги

Ленобласть туризм

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