ВИЧ и СПИД: что нужно знать об одной из главных проблем человечества?

Автор: Елизавета Рябочкина
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Ежегодно, начиная с 1988 года, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Ivbg.ru рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, откуда они взялись и как бороться с заболеванием.

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Изображение: Depositphotos.com / amuzica
Что такое ВИЧ и чем он отличается от СПИДа?
Если кратко, то ВИЧ – это вирус, а СПИД – это болезнь, следствие вируса. Инфицирование вирусом – это начальная стадия болезни. Далее вирус размножается в организме, передается другим людям (при половых контактах или через кровь). При этом никаких внешних проявлений вируса может не быть. СПИД же – это последняя, терминальная стадия болезни, когда разрушается иммунная система человека и организму становится нечем защищаться от бактерий и вирусов. Часто ослабленный из-за СПИДа организм не способен противостоять болезням, от чего человек умирает. Если человек своевременно диагностирует у себя наличие ВИЧ (как правило, это происходит при сдаче анализов крови, при планировании беременности, при донорстве крови и других случаях), у него есть все шансы прожить долгую жизнь, применяя специальные препараты – антиретровирусную терапию. В России лекарства назначаются бесплатно.
Откуда взялся ВИЧ и как давно он существует?
Считается, что СПИД впервые был обнаружен в 1981 году в США. Тогда в Центрах по профилактике и контролю болезней было обследовано несколько десятков мужчин со схожими симптомами. Все они были гомосексуалистами, из-за чего новую болезнь вскоре окрестили «гей-связанным иммунодефицитом» (Gay related immunodeficiency syndrome или сокращенно GRIDS). Однако вскоре болезнь была обнаружена у других групп населения по всему миру и получила современное название – СПИД (AIDS).

Диагностирование СПИДа дало толчок для дальнейшего изучения заболевания и выделения ретро-вируса ВИЧ, который передается через кровь, а не только через сексуальные контакты. Многие годы ученые искали источники заражения. Было обнаружено, что ретро-вирус, аналогичный человеческому ВИЧ, есть у некоторых приматов Западной Африки. Предположительно, впервые передача вируса произошла еще в 1926-1930 годах. Есть и другие теории происхождения вируса ВИЧ. Правда, они больше похожи на теории заговора. Одна из таких теорий заключает, что ВИЧ — ошибка ученых. Некоторые люди уверены, что смертельно опасный вирус является результатом неудачного эксперимента, в ходе которого ученые пытались создать прививку от гепатита и полиомиелита. Другие полагают, что ВИЧ — это биологическое оружие США, которое создали для борьбы с СССР. Есть и те, кто вообще не верит в существование ВИЧ. Люди, отрицающие существование ВИЧ и СПИД (или ВИЧ-диссиденты), считают, что вирусом прикрываются истинные причины высокой смертности в неблагополучных регионах: голод, отсутствие медицины, высокий уровень криминала и др.

Симптомы
Особенных симптомов ВИЧ-инфекции не существует, в этом и кроется главная опасность этого заболевания. Обычно, к первым симптомам после заражения относят хроническую усталость, простуду, слабость.
Что нужно делать для того, чтобы убедиться, что у Вас нет ВИЧ?
Достаточно сдать анализ крови, определяющий наличие антител к ВИЧ. Тест на ВИЧ делается анонимно и бесплатно.
Можно ли вылечить ВИЧ и СПИД?
ВИЧ-инфекцию после проникновения в тело человека пока невозможно уничтожить. Несмотря на многочисленные исследования и программы, действенная вакцина от ВИЧ еще не создана. Но продвижения есть: вакцины на основе вирусных векторов начали тестировать на людях.
Где в Ленобласти можно пройти тестирование?
Забор крови на наличие ВИЧ-инфекции производится в поликлиниках, частных лабораториях и в специализированных центрах по борьбе со СПИДом. Экспресс-тест можно сдать в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом Ленобласти
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