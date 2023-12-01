Ежегодно, начиная с 1988 года, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Ivbg.ru рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, откуда они взялись и как бороться с заболеванием.
Диагностирование СПИДа дало толчок для дальнейшего изучения заболевания и выделения ретро-вируса ВИЧ, который передается через кровь, а не только через сексуальные контакты. Многие годы ученые искали источники заражения. Было обнаружено, что ретро-вирус, аналогичный человеческому ВИЧ, есть у некоторых приматов Западной Африки. Предположительно, впервые передача вируса произошла еще в 1926-1930 годах. Есть и другие теории происхождения вируса ВИЧ. Правда, они больше похожи на теории заговора. Одна из таких теорий заключает, что ВИЧ — ошибка ученых. Некоторые люди уверены, что смертельно опасный вирус является результатом неудачного эксперимента, в ходе которого ученые пытались создать прививку от гепатита и полиомиелита. Другие полагают, что ВИЧ — это биологическое оружие США, которое создали для борьбы с СССР. Есть и те, кто вообще не верит в существование ВИЧ. Люди, отрицающие существование ВИЧ и СПИД (или ВИЧ-диссиденты), считают, что вирусом прикрываются истинные причины высокой смертности в неблагополучных регионах: голод, отсутствие медицины, высокий уровень криминала и др.