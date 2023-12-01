Ежегодно, начиная с 1988 года, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Ivbg.ru рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, откуда они взялись и как бороться с заболеванием.

Что такое ВИЧ и чем он отличается от СПИДа?

Если кратко, то ВИЧ – это вирус, а СПИД – это болезнь, следствие вируса. Инфицирование вирусом – это начальная стадия болезни. Далее вирус размножается в организме, передается другим людям (при половых контактах или через кровь). При этом никаких внешних проявлений вируса может не быть. СПИД же – это последняя, терминальная стадия болезни, когда разрушается иммунная система человека и организму становится нечем защищаться от бактерий и вирусов. Часто ослабленный из-за СПИДа организм не способен противостоять болезням, от чего человек умирает. Если человек своевременно диагностирует у себя наличие ВИЧ (как правило, это происходит при сдаче анализов крови, при планировании беременности, при донорстве крови и других случаях), у него есть все шансы прожить долгую жизнь, применяя специальные препараты – антиретровирусную терапию. В России лекарства назначаются бесплатно.