В Боткинской больнице скончался врач с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы 51-летний Алексей. У него выявили коронавирус.

Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина в ночь с 25 на 26 апреля. Сейчас в медучреждении, по данным ТАСС, на лечении с коронавирусом находится 121 медик. Трое из них — на ИВЛ.

Официальную причину смерти еще предстоит выяснить специальной комиссии. Подробности пока не уточняются.

Этот случай стал пятым по счету в Санкт-Петербурге. До этого стало известно о смерти четырех медсестер и врача анестезиолога-реаниматолога.