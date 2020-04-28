В Ленобласти разрешили продажу топлива и недвижимости

В Ленобласти разрешили возобновить деятельность специализированных магазинов по продаже топлива и агентствам недвижимости.

Соответствующее постановление подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Согласно документу, на территории региона разрешена розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах.

Также к штатной работе возвращаются агентства недвижимости. В частности, разрешена деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления, а также деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

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Ранее мы сообщали, что 30 апреля во всех магазина в 54 населенных пунктах Ленобласти пройдет генеральная уборка. Торговые точки будут закрыты.