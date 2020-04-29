Эксперты оценили политический рост Александра Дрозденко

В связи с пандемией коронавируса Владимир Путин расширил полномочия глав регионов. С того самого момента федеральные аналитики внимательно следят за тем, как губернаторы реализуют эти полномочия и чего добиваются.

Федеральный “Замполит” оценил грамотную работу Александра Дрозденко во время пандемии. “Политические акции” губернатора Ленобласти на “Бирже губернаторов” агентства “ПолитБрокер” продолжают расти.

Рост прежде всего связан со стабильностью в управлении регионом, несмотря даже на то, что Александру Дрозденко пришлось уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19. Об этом пишет online47.

Вам будет интересно Александр Дрозденко поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах Губернатор Ленобласти занял 12 место в рейтинге по упоминаемости в Telegram-каналах среди губернаторов, неделей ранее - 18-е. Фонд “Петербургская политика” и... 29.04.2020 108

Эксперты также оценили новый пакет антикризисных мер в период коронавирусной пандемии и системный подход к организации жизни региона в столь непростых условиях. Знаменитое “сначала поможем, потом с бюрократией разбираться будем” от Александра Дрозденко уже подкреплено реальными выплатами и послаблениями, которым теперь стараются учиться и другие регионы страны.