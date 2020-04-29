Городов воинской доблести будет больше в Ленобласти

Их может быть больше, чем три, как в первоначальной редакции закона. Депутаты приняли закон сразу в трех чтениях.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня. 29 апреля, на депутаты внесли изменения в областной закон № 95-оз от 15 декабря 2016 года «О почетных званиях Ленобласти «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести».

Закон приостанавливает до 1 января 2021 года действие отдельных положений 95-оз. В связи с тем, что в этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, депутаты сняли ограничение по количеству населенных пунктов, которым может быть присвоено почетное звание в течение календарного года. Их может быть больше, чем три, как в первоначальной редакции закона.

В действовавшей редакции закона установлено ограничение во времени исследования событий, являющихся основанием к присвоению почетных званий. Практика показывает, что исследование сведений, представленных органами МСУ в качестве оснований для присвоения почтенного звания, нельзя ограничивать отрезком времени. Такие сведения порой нуждаются в глубоких исторических исследованиях, требуют дополнительной экспертизы. Приходится направлять запросы в государственные и частные архивы, дополнительно изучать мемуары, иную литературу, опрашивать участников событий. Ограниченность во времени таких исследований может привести к ошибочным выводам. В связи с этим, принятый закон исключает из областного закона нормы, ограничивающие во времени процесс исследования сведений, содержащихся в ходатайстве муниципального образования о присвоении почетного звания.

Законом устанавливается, что иные межбюджетные трансферты на установку стел в населенных пунктах, удостоенных почетных званий Ленинградской области, предоставляются в соответствии с методикой распределения и правилами предоставления, установленными Правительством Ленинградской области.

Вам будет интересно Волхов, Лодейное Поле и Подпорожье стали «Городами воинской доблести» Города, удостоенные почетного звания, получат грамоту и памятный знак. На территории населенного пункта будет установлена стела. Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания... 26.02.2020 319

Напомним, что Лодейному Полю и Подпорожью звание «Город воинской доблести» присвоено «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах». А городу Волхов «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах».