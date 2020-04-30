Госжилнадзор продолжает проверять качество санобработки домов и дворов в Ленобласти

Специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти продолжают выезжать в населенные пункты региона для проверки качества санобработки домов и дворов.

В ближайшие дни специалисты посетят Пикалево, Первомайском, Лодейном Поле, Бокситогорске и Каменногорске. Особое внимание уделят адресам, по которым от жителей поступают жалобы.

На этой неделе были проинспектированы дома в Шлиссельбурге, Выборге, Гатчине, Кузьмолово и Янино. Управляющим компаниям дали разъяснения, как обрабатывать места общего пользования в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора.

С начала года Госжилнадзор проверил 305 многоквартирных домов.

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Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.