Александр Дрозденко проверил работу парикмахерской в Кировске и заодно обновил прическу

Глава Ленобласти проверил соблюдение санитарно-эпидемических мер и использование средств индивидуальной защиты от COVID-19 у мастеров в одной из парикмахерских города Кировска.

«Мы дали нашим предпринимателям возможность работать при строгом соблюдении всех необходимых санитарных мер. Пока эпидемиологическая ситуация не изменится в лучшую сторону, мы должны быть уверены в том, что бизнес будет вести себя ответственно и заботиться о здоровье клиентов и работников», — сказал Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 11 мая Александр Дрозденко подписал постановление Правительства Ленинградской области, согласно которому деятельность парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг по уходу за волосами, маникюра и педикюра разрешены на территории всей Ленинградской области. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

Также в «желтой зоне» разрешены услуги солярия, а в «зеленой зоне» — услуги солярия и массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, с 12 мая в Ленобласти восстановлены приёмы стоматологов, детская вакцинация и заработали интернаты для детей-инвалидов. А также открыты музеи и парки, разрешены прогулки несовершеннолетним детям и занятия спортом на открытом воздухе, но детские сады до 22 мая продолжат работать в режиме дежурных групп.