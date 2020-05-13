Александр Дрозденко проверил работу музея в Кировском районе в условиях снятия ограничений

Глава Ленобласти провел выездную проверку экскурсионного обслуживания на Невском пятачке в условиях снятия ограничений по COVID-19
Александр Юрьевич приехал посмотреть, как происходит экскурсионное обслуживание на открытом воздухе на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», где рассказывают о героической обороне Ленинграда и прорыве блокады, а также о жесточайших боях на невском Пятачке.
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» — это историко-культурная территория площадью 200 га, связанная с блокадой Ленинграда и освобождением его от немецких захватчиков. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной. Стоимость взрослого билета составляет 200 рублей, а детский (с 16 до 18 лет) и для пенсионеров по 150 рублей.
Александр Дрозденко также добавил, что часть музеев Ленобласти переходит на работу в новом формате. Даже те, которые ранее не практиковали экскурсии на свежем воздухе, так как открыть свои залы сейчас разрешили далеко не всем.
Самые строгие ограничения (экскурсии на открытом воздухе группами до пяти человек) коснулись следующих учреждений: музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», музеи «Невский пятачок», «Дом авиаторов», «Кобона: Дорога Жизни», Выборгский объединенный музей-заповедник, музей-усадьба «Приютино», музей-усадьба «Рождествено», «Дом станционного смотрителя», историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, музей-усадьба «Суйда», «Домик няни А.С. Пушкина», Тосненский историко-краеведческий музей и музей истории города Шлиссельбурга.
Экскурсионное обслуживание проводится по предварительной записи по телефону или e-mail музея. Все посетители, а также сотрудники музеев, должны быть в масках.
Как уже ранее писал ivbg.ru, с 12 мая в Ленобласти восстановлены приёмы стоматологов, детская вакцинация и заработали интернаты для детей-инвалидов. А также открыты музеи и парки, разрешены прогулки несовершеннолетним детям и занятия спортом на открытом воздухе.
Также согласно постановлению главы Ленобласти в регионе разрешено работать парикмахерским, но детские сады до 22 мая продолжат работать в режиме дежурных групп.