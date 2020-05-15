Разработчиков цифровых сервисов из Ленобласти приглашают принять участие в конкурсе от «Сколково»

Фонд «Сколково» – по соглашению с Минкомсвязи РФ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» начал отбор цифровых проектов в сфере образования и медицины, направленных на преодоление последствий коронавирусной инфекции.

В предварительном конкурсном отборе проектов по внедрению отечественных цифровых решений могут быть представлены дистанционные сервисы, системы диагностики и мониторинга состояния здоровья. Подробнее об условиях участия и оформлении заявки можно узнать на сайте конкурса.

В числе критериев отбора проектов – пилотное внедрение, потенциал тиражирования, уровень технологической готовности, а также внебюджетное финансирование в объеме не менее 20%. Победители конкурса смогут претендовать на гранты.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, программу «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно утвердили летом 2017 года. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Сейчас программа состоит из пяти направлений, которые будут преобразованы в федеральные проекты. Ленобласть выступит в роли пилотного региона для обкатки проекта, при этом Александр Дрозденко возглавил рабочую группу по вопросу цифровой экономики Госсовета России. Для чего Ленобласть и Санкт-Петербург создадут единую инфраструктуру.