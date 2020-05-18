Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет

На прошлой недели два дня подряд фиксировали более 500 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Сейчас в реанимации находятся 594 человека.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.

С 1 марта в Северной столице было зарегистрировано 10 887 человек, из них выздоровели 2 209, 79 пациентов — умерли. За прошедшие сутки были выявлены 425 новых случаев, 34 поправились, пятеро человек скончались.

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Александр Беглов призвал жителей города не забывать о мерах индивидуальной защиты и отметил, что победа над коронавирусом пока не состоялась.