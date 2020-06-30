Во Всеволожске отремонтируют улиц на 180 млн рублей

Ремонт на 14 городских адресах предусмотрен в преддверии празднования 93-й годовщины со дня основания Ленинградской области

Средства выделены из областного дорожного фонда в виде субсидий. Обновляются Социалистическая, Баркановская улицы, ремонтируется переулок Олениных от Ленинградской до дома 2 корпус 2. Также меняется покрытие на Василеозерской, Заводской, Невской, Приютинской улицах, капитальный ремонт идет на Новоладожской улице. Ремонтируется асфальт на Северной улице, на Христиновском проспекте от Приютинской до Чернышевского. Предусмотрен ремонт улицы Шишканя от дома 16 до 25 и переулка Вахрушева от Колтушского шоссе до 83 дома по Октябрьскому переулку.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 1 августа во Всеволожске пройдут мероприятия, посвященные Дню Рождения Ленобласти. Стоит отметить, что в 2018 году День рождения региона отмечался в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта.