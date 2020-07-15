«Мы вместе»: пожилые жители Ленобласти получат постоянный патронаж

Как ранее сообщал ivbg.ru, в Ленобласти начал работу ресурсный добровольческий центр. В нем будут обучать волонтеров добровольческой деятельности и сопровождать региональные мероприятия.

Ресурсный центр и Комитет по молодежной политике 11 августа представят проект волонтерской патронажной работы на открытом заседании совета по развитию добровольчества при губернаторе.

В рамках акции #МыВместе добровольцы доставляли продукты, лекарства и прочие товары пожилым людям на самоизоляции. В акции поучаствовали более тысячи добровольцев. Новый проект призван обеспечить пожилых патронажем на постоянной основе.