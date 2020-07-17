Традиционный понедельник: 20 июля глава Ленобласти будет на связи с жителями

Глава Ленобласти будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона 20 июля с 16.00 до 17.00.

Напомним, чтобы задать вопрос Александру Юрьевичу вам необходимо позвонить в указанное время по телефонам: 006 — набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти (звонок бесплатный), +7(81361)315-01 — звонок платный, его стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Вам будет интересно Александром Дрозденко обсудил с жителями Ленобласти выплаты медработникам, электросети и благоустройство Прямая линия губернатор Ленинградской области с жителями региона и главами муниципальных образований прошла 6 июля Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов... 07.07.2020 68

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.