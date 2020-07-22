Открытие торговых центров, социальные выплаты: главное в Ленобласти за 22 июля

В Ленинградской области 22 июля региональные власти отчитались о социальных выплатах населению в период пандемии, стало известно количество новых зараженных коронавирусом, появилась информация об открытии торговых центров, а также о строительстве моста через реку Оккервиль и другое.

Социальные выплаты

Более 240 млн рублей получили жители Ленинградской области в качестве социальной поддержки во время пандемии коронавируса. При этом 47 млн рублей получили индивидуальные предприниматели, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим. Еще 85 млн рублей получили многодетные семьи региона и более 110 млн рублей ─ малообеспеченные. Такой услугой воспользовались 130 тысяч жителей региона. Соответствующие цифры привел комитет по соцзащите населения Ленобласти.

Новые зараженные

Порядка 44 новых зараженных коронавирусом выявили в Ленинградской области за последние сутки. Всего в регионе заболевание подтвердилось у 5493 человек, вылечились при этом 3976 человек. Приводился список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Заводы начинают перерабатывать мусор

Сегодня стало известно, что три новых завода в 47 регионе будут перерабатывать 100% мусора в сырье и топливо. Мощность каждого завода составит 320 тысяч тонн. С введением в эксплуатацию заводов мусорные полигоны уйдут в прошлое. Строить и содержать их будет невыгодно.

Мост через Оккервиль

Через реку Оккервиль в Кудрово начали строить мост, рабочие уже приступили к процессу. Мост соединит проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом и станет последним звеном во втором этапе строительства улично-дорожной сети в Кудрово. Работы должны завершить к марту 2021 года.

Открытие торговых центров

Все торговые центры Ленинградской области решено открыть с 27 июля. При этом будут работать некоторые ограничения. Например, в «красной» и «желтой» зонах будут работать магазины, продающие продукты, товары первой необходимости, товары для огорода, детей и строительства, а также мебель. Ограничение по торговому залу – до 800 кв. м. Ограничение по посетителям – не более 1 человека на 8 кв. м. В «зеленой» эпидемиологической зоне разрешена работа магазинов без ограничений по площади и ассортименту. Использование масок обязательно. Точки общественного питания работают только на вынос.

Преображение Дубровки

В ходе рабочего визита во Всеволожский район Александр Дрозденко посетил Дубровку и был впечатлен. Так, он анонсировал появление амбулатории, Дома культуры и здания музея в Дубровке. Строительство Дома культуры на 500 человек начнется в 2021 году, его стоимость составит более 400 млн рублей. Работы должны закончить до конца 2022 года.