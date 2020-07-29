В поселке Шум строится новая котельная

Также реконструкция тепловых сетей идет в Гатчине и Киришах. Всего на 11 объектов из областного бюджета выделено 134 млн руб.

Денежные средства направлены на масштабные работы: капитальное строительство новых и реконструкцию существующих объектов.

Предстоит реконструировать четыре участка тепловых сетей, котельную и насосную установку с применением частотного регулирования, построить новую котельную и теплотрассы, провести проектные работы. Это существенно повысит надежность теплоснабжения региона в отопительный период.

Также ведется капитальный и текущий ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года — на него выделено более 700 млн руб.

Как уже ранее писал ivbg.ru, ремонты сетей пройдут в поселках Тельмана, Дубровка, Сиверском, Малое Верево, Тайцы и Лукаши, в Бокситогорске, во Всеволожске, в селе Борское. Также готовится к новому сезону и ГУП «Леноблводоканал»: в каждом районе началась промывка сетей, замена трубопроводов, установка запорно-регулирующей арматуры, очистка колодцев.

Отметим, что в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне.